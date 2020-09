Der mødte så mange frem til D?kors første workshop, at den blev delt i to, så corona-retningslinjerne kunne overholdes, og sådan har det været lige siden for det rytmiske kor, der allerede nu har brug for større rammer.

Nyt kor har allerede venteliste: Brug for mere plads

Siden har der været holdt gratis koraftener om tirsdagen i Musikkens Hus på Kildegården for alle og på Tjørnegårdskolen om onsdagen for let øvede og øvede sangere, hvor interessen også har været stor. Faktisk så stor at der allerede er venteliste til begge kor.

- Vi har kæmpe succes og har til D'kor for alle 20 personer på venteliste, og på D'Rytmisk kor har vi 15 personer på venteliste. Vi er helt vildt stolte over, at så mange har meldt sig til vores to kor, men er virkelig kede af, at vi ikke kan give alle en plads i koret på grund af pladsmangel. For os lige nu er vi rigtig glade for at være kommet i gang - og glæder os over, at vi har stor succes. Vi håber og beder til, at Roskilde Kommune kommer ud af starthullerne og finder velegnede lokaler til begge vores kor, rigtig hurtigt, så vi kan tilbyde alle de interesserede en plads i korene, siger korets formand Kitte Rhod Sander.