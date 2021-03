Deltagerne i det nye projekt for unge med autisme får arbejde i en række større butikskæder som f.eks. Superbrugsen.

Nyt initiativ i Roskilde: Sender autister i job

Roskilde - 16. marts 2021

Roskilde kommune har taget et nyt initiativ for at få autister og andre borgere med særlige behov i arbejde, så de kan fungere bedre.

Indsatsen foregår i samarbejde med jobforløbet 'KLAR TIL START' og henvender sig til unge i alderen 17-29 å, der får job i private virksomheder.

- Alle i Roskilde skal have fair og gode muligheder for at komme i arbejde. Det gælder naturligvis også for borgere med autisme.

- Derfor ser jeg frem til det samarbejde mellem Jobcenter Roskilde og FONDEN UNGES. Vi skal have unge, som ellers var i fare for at sidde isoleret derhjemme, ud og gøre gavn på en arbejdsplads", siger Bent Jørgensen (V), der er formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget.

'KLAR TIL STARTer et Særligt Tilrettelagt Ansættelsesforløb, der siden 2013 har hjulpet over 100 borgere med autisme i fast, varigt arbejde.

En række private virksomheder, bl.a. Coop, ILVA, og Normal samarbejder med forløbet og stiller garanti om fastansættelse af de kandidater, der gennemfører forløbet.

Faktisk har 80 pct. af alle deltagere opnået fastansættelse i en privat virksomhed, og blandt dem har 95 pct. fortsat deres i job.

Den nye indsats får basis i 'Pulsen', der er en del af Jobcenter Roskilde, og som hjælper aktivitetsparate borgere videre til arbejdsmarkedet.