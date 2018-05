Nyt i Fakta: Ældresagen med overraskende forslag

- Specialbutikkerne kan trække folk til centeret. Vi skal ikke have flere dagligvarer eller madudbud. Vi skal have de butikker, vi kører udenbys for at bruge. Vores medlemmer kører gerne til både Stenløse og Frederikssund for at finde fx tøj. Jeg tænker, at en børnetøjsbutik vil være fint. Det samme vil en isenkræmmer, siger Kjeld Steen Madsen, som for en måneds tid siden sagde stop efter otte år på posten som formand for ÆldreSagen og overdrog formandsposten til Lisbeth Daugaard.