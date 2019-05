Nyt hovedsæde til Roskilde Festival, musik og dans i 2022

Målet er, at der i marts 2022 står et nyt hovedsæde til Roskilde Festival klar på Musicon. Det ligger fast efter, at Roskilde Festival og Roskilde Kommune fredag sendte projektet i offentligt udbud.

- Det her bliver så fantastisk for vores organisation. Vi er i dag i lokaler, der er for små og utidssvarende, så vi tror på, at et nyt fælles hus vil give et kæmpe løft til hele muligheden for året rundt at arbejde med Roskilde Festival, siger direktør for Roskilde Festival, Signe Lopdrup.