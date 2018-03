Nyt havnehus til 4 mio.: Flere offentlige toiletter

Det nuværende havnekontor på Roskilde Havn skal rives ned og tættere på vandet bygges der et nyt havnehus til fire millioner kroner. Foto: Lars Kimer

Roskilde - 21. marts 2018 kl. 15:13 Af Lars Kimer

Efter et meget langt tilløb har Roskilde Havneselskabs generalforsamling med stemmerne 79-9 vedtaget, at der skal bygges et nyt havnehus til erstatning for det fugt -og skimmelsvamp-ramte havnekontor. Det skriver DAGBLADET Roskilde/sn.dk

Helt tilbage i 2012 blev der lagt op til, at der skulle bygge nyt, men det har taget en del år at nå i mål.

- Det er virkelig rart at stå med en beslutning. Nu glæder vi os rigtig meget til at komme i gang. Vores forhåbning er, at vi begynder byggeriet allerede i år. Men det kan virkeligheden jo spænde ben for, siger formand for havneselskabet, Niels Erik Sørensen.

Ligegyldigt hvad, så vil det betyde, at havnefogden og de nuværende aktiviteter skal drives fra en skurvogn i en periode.

- Først skal kommunen rive det eksisterende havnekontor ned. Det er deres bygning. Dernæst skal der lave om på kloakken i området for det nye havnehus rykker tættere på vandet, og så bliver der et areal med p-pladser ud mod Strandgade, der hvor havnekontoret ligger i dag, siger Niels Erik Sørensen.

Prisen for havnehuset bliver fire millioner kroner, som havnen selv finansierer.

- Vi har længe hørt fra vores gæstesejlere, at forholdene for dem er knap så gode. Derfor ser vi frem til at kunne præsentere nye bade- og toiletfaciliteter til dem. Vi bygger også et sejlerrum, værksted, havnekontor, og så skal der også være offentlige toiletter i bygningen, siger Niels Erik Sørensen.