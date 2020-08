Se billedserie Sonja Nisgård, Kirsten Adriani, Søren Andersen og Kirsten Fagerli åbnede lørdag galleriet Baghuset i netop et baghus, eller en tilbygning om du vil, på Frederiksborgvej 65. Foto: Lars Kimer

Nyt galleri: Vi vil være multifunktionelt kunstnerhus

Roskilde - 17. august 2020

Det summede af liv og aktivitet, da fire Roskilde-kunstnere lørdag inviterede til åbning af deres nye galleri på Frederiksborgvej 65 - huset som på et tidspunkt husede en jordemoderklinik.

Her har Kirsten Fagerli, Kirsten Adrian, Sonja Nisgård og Søren Andersen åbnet galleri og åbent værksted.

- Jeg har været virkelig spændt på i dag, men det er gået rigtig godt. Det billede, vi har brugt som blikfang på vores pr-materiale, er da allerede solgt, smiler Kirsten Fagerli.

- Vi håber jo, vi kan bidrage til det kulturelle i Roskilde ved også at have events i galleriet. Det kunne være besøg af gæstekunstnere, foredrag og temaudstillinger, forklarer hun, da DAGBLADET lægger vejen forbi.

Et lille stop

Kirsten Fagerli forestiller sig, at galleriet kunne blive et lille stop på folks gåtur rundt i havnemiljøet, og hun har da også tænkt på, om ikke kunstnerne kunne komme ud i lokalområdet.

- Vi arbejder med en tanke om en lørdag at stille os fire steder fra Vikingeskibsmuseet og hertil og male, så folk, som er ude, får en oplevelse af, hvad vi kan.

Den 22. september deltager de fire i kunstfestivalen, og samme weekend er der også kunstrunden, siger Kirsten Falgerli, som i sit arbejdsliv har været lærer på VUC, blandt andet i billedkunst.

Ledte længe

Hun har godt lagt mærke til, at der er forsvundet gallerier i byen de senere år.

- At Farver Hammers Gård forsvandt var virkelig et tab, det samme gælder kunstnerpavillonen på Musicon. Vi håber at kunne trække lidt i den modsatte retning.

Det var egentlig meningen, at det nye galleri skulle have ligget i Himmelev, men Kirsten Fagerli ledte længe forgæves, så nu blev det i stedet til et galleri på en stor indfaldsvej, med masser af mulighed for strøgkunder, tilmed på en vej med Roskildes dyreste adresser og så i øvrigt nærmest i Himmelev.

Galleri Baghuset ligger på Frederiksborgvej 65 og har åbent første søndag i hver måned eller efter aftale.