Nyt forsøg skal gøre op med tomgang ved benzinstandere

Er du træt af at se standeren foran dig på tankstationen blokeret af en bil, der holder i tomgang, fordi føreren lige skulle ind og købe noget i butikken? Circle K på Københavnsvej 20 i Roskilde er med i et nyt forsøg, der skal forsøge at løse det problem.

- Vores fast track-ordning er et forsøg på at mindske ventetiden ved vores standere ved at gøre processen mere enkel. Vores kunder har en masse om ørerne, og derfor ender vi med at gøre, som vi plejer. Hvis vi derfor vil prøve at komme af med vores gamle vaner, er der brug for nogle klare rammer, der gør det nemt for alle, uanset om man skal hurtigt videre, skal have bilen vasket, eller bare lige har brug for en pause, siger Circle Ks kommunikationsansvarlige Dennis Dalgaard.