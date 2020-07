Roskilde Brandvæsen kunne konstatere, at arbejdet var gjort for dem, da de rykkede ud til en melding om ild i toiletbygningen i Folkeparken. Anmelderen fik selv slukket den lille brand med postevand. Foto: presse-fotos.dk

Nyt forsøg på hærværk på hårdtprøvet toiletbygning: Fem unge set løbe fra stedet

Det blev opdaget af forbipasserende, som ringede 112, og en 17-årig mand fra Roskilde forsøgte at slukke ilden, da han hældte vand fra en vandflaske på den brændende skraldespand. Roskilde Brandvæsen modtog anmeldelsen klokken 21.46 og hjalp til med lidt efterslukning, men blev kun på stedet et kvarters tid. Der skete ingen skade på bygningen.

Ifølge politiet viste undersøgelsen af brandstedet, at nogle kul var efterladt på skraldespanden, og at det formentlig var dem, som var antændt. Politiet formoder derfor, at branden var påsat. Vidner så fem unge mænd, som løb fra stedet i sydlig retning med biblioteket kort efter branden startede. Politiet hører derfor gerne fra folk, som kan komme med et signalement af de unge. De bedes ringes til politiet på tlf. 114.