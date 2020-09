Artiklen: Nyt forsøg: Pendlere kan få gavekort ved at være pakkebude

Nyt forsøg: Pendlere kan få gavekort ved at være pakkebude

Roskilde Kommune tester for tiden en løsning, hvor pendlere tager pakker med og som belønning får et gavekort. Pakkerne kan hentes i bokse i Jyllinge, Vindinge og ved Roskilde Station.

Forsøget, som hedder CrowdShip, er verdens første af sin art og går ud på at mindske trafikken af de mange varevogne, der kører rundt med pakker. Det foregår i september og er en del af erhvervsforskningsprojektet »Crowdsourcing Logistics in Cities«, som undersøger muligheder for brug af den eksisterende kapacitet i passagertransport til pakkelevering.