Kommunen ser nu på at lave den nye p-zone i bymidten om. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Nyt forslag skal løse p-kaos i Slagteri-kvarteret

Roskilde - 07. august 2021 kl. 06:16 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Det parkeringskaos, som er opstået ved Slagterigrunden i Roskilde, efter at de mange nye lejligheder er blevet taget i brug, kræver en ny løsning.

Det slår formanden for Roskilde Kommunes plan og teknikudvalg, Jens Børsting (S), fast.

- Meget tyder på, at der er behov for at forbedre forholdene for beboerne på Slagterigrunden, siger han.

Formandens holdning kommer efter, at det har vist sig, at der er alt for få parkeringspladser i området. Kommunen lavede et ganske lavt antal p-plader i lokalplanen, fordi bebyggelsen ligger tæt på Roskilde Station. Antallet af p-pladser har dog vist sig langt fra at være tilstrækkeligt.

Derfor foreslår socialdemokraterne nu, at den nye parkeringszone, der er indført i bymidten, udvides til også at omfatte området omkring Slagterigrunden.

- Så vil beboerne på Slagterigrunden i lighed med de øvrige beboere inden for parkeringszonen få mulighed for at købe en beboerlicens, som giver ret til at parkere eksempelvis på de nyanlagte pladser rundt om Tinghuset uden at være begrænset af de angivne begrænsninger, siger Jens Børsting, som håber og forventer, at løsningen opfylder de ønsker, som beboerne har til parkering i området.