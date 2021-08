Nyt folkeuniversitet endelig i gang efter lang tids venten

Folkeuniversitet Skjoldungernes Land er endelig klar til at gå i gang. Folkeuniversitetsafdelingen blev stiftet i maj 2019 og var klar med sit første program et halvt år senere, i januar 2020. Netop som programmet blev annonceret, lukkede landet på grund af corona, og derfor er det først nu, at det er blevet muligt at tage hul på aktiviteterne.

- Men nu kommer vi endelig i gang. Og vi synes, at vi har fået et flot program, der afspejler vores intentioner med det nye folkeuniversitet. Efteråret byder på seks forskellige foredrags- og ekskursionsserier med i alt 18 aktiviteter: Vi bringer den seneste viden og information om fuglenes succesfulde verden. Vi vandrer os gennem forklaringer og diskussioner om de danske skoves historie og fremtidige funktioner, og supplerer endda i tilknytning til vores offentlige årsmøde med perspektiverne for de tropiske skove. Vi indsamler viden og information om nationalparkens kirkegårde og deres landskabelige omgivelser, og stiller skarpt på historien, naturen og fremtiden for en af de kulturhistoriske perler i nationalparken, nemlig området omkring Sankt Hans, der planlægges at skulle udvikle sig til en ny attraktiv bydel i Roskilde. Og vi vil skabe debat om grænsekonflikter og folkenes selvbestemmelsesret i Europa, i anledning af 100 års-jubilæet for Genforeningen 1920, siger formanden for folkeuniversitetsafdelingen, Jesper Brandt.