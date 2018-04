Nyt fjordbad: Politikere stopper projektet

Politikerne har trukket stikket til et projekt hvor der skulle bygges en 50-60 meter lang badebro ud fra kysten ved Korskilde i Jyllinge.

Roskilde - 12. april 2018 kl. 14:15 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kommer ikke en 50-60 meter lang badebro ved Korskilde midt i Jyllinge og et fjordbad. 560 borgere havde ellers tilkendegivet opbakning til projektet, men politisk er der ikke tilslutning til badet. Det stod klar efter at kultur- og idrætsudvalget holdt møde onsdag formiddag.

- Der var for mange komplikationer ved det her projekt. Bundmæssigt var der ingen problemer, men vi skulle bygge en bro 50-60 meter ud i vandet og så hopper man altså i vandet ude i sejlrenden, siger Claus Larsen (S), formand for kultur- og idrætsudvalget.

Dernæst var der usikkerhed om, om der kunne opnås dispensation fra kystbeskyttelseslinjen og ikke mindst om hvilken indvirkning projektet vil have på fjordens fugleliv. Fjorden er jo et erklæret Natura 2000 område og EU-fuglebeskyttelsesområde.

- Nu er jeg vokset op i Jyllinge og jeg må indrømme, at jeg aldrig har fundet det svært at finde et sted at komme i vandet, hvis jeg ville, siger Claus Larsen.

En anden ting som gør badebroen og drømmen om fjordbad med tilhørende sauna uinteressant er, at den lokale sejlklub har startet en vinterbade-afdeling, så der til næste vinter kan bades og gås i sauna på Jyllinge Lystbådehavn.

- Har man ønsker om det kolde gys, så kan det altså gøres gennem sejlklubben og for de penge vi har sat af får man jo ikke mere end en badebro, skulle der være bygget på Korskilde, siger Claus Larsen.

Han er med på at 560 borgere har ytret ønske om et fjordbad.

- Men det får man altså ikke for den million vi havde sat af til projektet, langtfra, siger han.

Nu er det op til kultur- og idrætsudvalget, at finde ud af hvilket idrætsprojekt den for længst afsatte million kroner kan bruges på i stedet for.