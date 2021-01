Nyt festivalhovedkvarter forsinkes

Roskilde Kommune og Roskilde Festival er blevet enige om at udskyde byggeriet på grund af den usikkerhed, som corona-epidemien giver i forhold til, hvordan arbejdet kan planlægges.

Udskydelses-perioden vil blandt andet blive brugt til at videreudvikle udbudsmaterialet for et bæredygtigt byggeri.