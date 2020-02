Nyt erhvervsnetværk hjulpet i gang af GDPR

Ejere af små virksomheder er mere til GDPR end mjød. Det er en af de erfaringer, som erhvervsnetværket 4000Nord har gjort sig i sin snart toårige levetid. 4000Nord dækker landområdet i den nordøstlige del af Roskilde Kommune og blev stiftet for at skabe et netværk for virksomhedsejere i landsbyer som Gerdrup, Gundsølille, Gundsømagle, Herringløse, Hvedstrup, Kirkerup, Lille Valby, Store Valby, Tågerup, Østrup, Østrup Holme og Ågerup.

Initiativtagerne til Erhvervsnetværket 4000Nord regnede i første omgang med, at de lokale erhvervsdrivende kunne lokkes med uforpligtende netværk og sparring. Resultatet blev, at kun fire dukkede op til mjød-smagning. Til gengæld var interessen anderledes stor, da der blev indbudt til workshops om reglerne for GDPR og udførlige guides til succesfulde kampagner på sociale medier.

- Vi har måttet sande, at ejere af små virksomheder er travle mennesker, og derfor skulle projektet række udover de goder, der er at hente i »bare« at netværke. Ikke at de medvirkende ikke bagefter fandt netværket uundværligt, men for at tiltrække virksomhedsejerne fra start, måtte vi sætte tungere emner på dagsordenen. Og her er viden om GDPR ikke til at komme uden om, uanset om du er elektriker eller driver egen hundesalon, siger Jens Pedersen, idémager bag Erhvervsnetværket 4000Nord og formand for Ågerup og Omegns Landsbyråd.