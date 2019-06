Send til din ven. X Artiklen: Nyt døgntilbud til psykisk syge misbrugere skaber utryghed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt døgntilbud til psykisk syge misbrugere skaber utryghed

Roskilde - 18. juni 2019 kl. 07:47 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det vækker alt andet ene begejstring på Hyrdehøj, at et flertal i beskæftigelses- og socialudvalget er indstillet på at gøre den tidligere fritidsklub på Hyrdehøj 60 til hjem for 11 borgere, som både er psykisk syge og har et misbrug.

Læs også: Protestmøde trak hundreder af huse på en søndag

Beslutningen er truffet af et flertal i udvalget - og forventeligt af et flertal i byrådet onsdag aften - med det formål at finde en driftsbesparelse på voksensocialområdet på en million kroner allerede i år. Den skal ske ved etablering af et nyt døgntilbud for psykisk sårbare borgere med misbrug - borgere, som i dag er placeret i døgntilbud uden for kommunen. Indflytningen skal ske på frivillig basis. Kommunen har kigget på flere placeringer, men vraget muligheder i såvel Jyllinge som Vor Frue, og forvaltningen har anbefalet Hyrdehøj 60.

Den anbefaling er det ikke alle, der er enige i, heriblandt Nikolaj Roy, som er formand for bestyrelsen i Børneområde Vest. Han vender sig imod, at placeringen af et center for psykisk belastede misbrugere på en adresse, der ligger klos op af et mellemstort børnehus og en folkeskole.

»Som forælder og medlem af bestyrelsen synes jeg, at det er aldeles utrygt, at området skal bebos af personer med psykiske problemer af den karakter, af hensyn til den adfærd man kan risikere, beboerne vil møde legende børn med. Der skal ikke mange dårlige oplevelser med tilråb eller andre utrygge episoder til, før det vil sætte et varigt præg på børnenes og forældres forhold til området, skriver Nikolaj Roy i en henvendelse til samtlige byrådsmedlemmer.

Han frygter, at den ny nabo vil før til, at forældre fravælger Børnehuset Hyrdehøj.

»Børnehuset Hyrdehøj udmærker sig i øvrigt i særlig grad ved at have stor tilslutning fra borgere i alle sociale lag, selv om det ligger som nabo til et socialt belastet område. Denne succes med at blande børn fra alle samfundslag, frygter jeg, kan blive sat over styr ved at have et misbrugscenter som nabo, idet især ressourcestærke forældre vil vælge børnehuset fra, skriver han og tilføjer, at det samme kan blive tilfældet for Tjørnegårdskolen.

»Det er muligt, at »frygten« er grundløs, hvis man er fagperson, men det er de færreste forældre til børnehavebørn eller skolebørn, og de træffer i større grad skole- og daginstitutionsvalg baseret på en god mavefornemmelse. Jeg anerkender, at et sådan center ikke bliver vel modtaget i mange områder, men jeg synes, at det er særligt kritisk at benytte en adresse, der ligger midt i et børneområde,« skriver Nikolaj Roy til politikerne, som han håber vil genoverveje placeringen »i stedet for at spille hasard med den gode udvikling, som området er i.«

relaterede artikler

Lindegårdsudflytning: Underskrifter viser stor modstand i Viby 25. marts 2019 kl. 13:37

Ingen garanti for ingen voldelige på nyt bosted 15. februar 2019 kl. 11:55

Flytning af Lindegården giver politisk ballade 18. august 2018 kl. 05:30