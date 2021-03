Nyt borgermøde om senior-boliger i Veddelev

På sit seneste møde blev Plan- og Teknik Udvalget i Roskilde enige om at holde et nyt borgermøde om kommende seniorboliger i Veddelev, før arbejdet med en lokalplan går videre.

Sagen startede tilbage i 2017, da indbyggere i Veddelev på et borgermøde fremhævede behovet for senior-boliger i dette område, så de kunne blive boende i eller nær den historiske landsby fremfor at være tvunget til at flytte til andre steder.