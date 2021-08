Da dommen i Messerschmidt-sagen faldt, begyndte Karsten Lorentzen at grave i gamle filer for at se, hvad han havde liggende fra partiets sommergruppemøde i Skagen 2015. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Nyt bevis i Messerschmidt-sag: Kan ændre vigtig afgørelse

Roskilde - 27. august 2021 kl. 12:19 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Alles øjne var rettet mod Retten i Lyngby, da Morten Messerschmidt for 14 dage siden blev dømt for svindel med EU-midler. I dag er manden i centrum en anden DF'er, nemlig byrådsmedlem Karsten Lorentzen.

Det skyldes, at han har fundet en lydfil frem, som er optaget på det famøse DF-sommergruppemøde i Skagen i 2015, hvor retten fastslog, at der ikke havde været holdt en EU-konference, sådan som Messerschmidt fastholder, at der blev.

Dengang i 2015 var Karsten Lorentzen pressemedarbejder i Dansk Folkeparti, og i den egenskab var han til stede i Skagen, hvor han foretog lydoptagelser til brug for sine artikler til partibladet, og i en af de lydfiler høres Morten Messerschmidt referere til et EU-seminar, som fandt sted dagen forinden, og som var »arrangeret af vort europæiske parti.«

Morten Messerschmidt har anket byretsdommen, og i ankesagen kan Karsten Lorentzens lydfil blive et vægtigt bevis, der måske får landsretten til at komme til et andet resultat.

Ledte skyen igennem Men tænkte Karsten Lorentzen ikke, allerede mens sagen kørte, på, at han måske lå inde med materiale, som byretten kunne bruge?

- Nej, overhovedet ikke. Jeg havde været tilbage for at se, hvad jeg havde skrevet i bladet, hvor jeg nævnte Morten Messerschmidt og alt muligt EU-stof, men ikke noget om en konference. Og selv om jeg havde fundet optagelsen på min telefon, ville jeg nok heller ikke have reageret, for snakken handlede mere om, om der var indleveret et program, der var misvisende, og så havde sådan en optagelse ingen værdi. Det var først, da jeg hørte dommen, at jeg tænkte, at det var værd at gå tilbage og se, om jeg havde noget liggende, siger Karsten Lorentzen.

Han har skiftet telefon flere gange siden, og selv om han har slettet en del, lå der tusindvis af filer i skyen, heraf to fra Skagen 2015. Den ene var et interview med daværende europaparlamentsmedlem Anders Vistisen, den anden altså en Messerschmidt-tale. Da Karsten Lorentzen havde lyttet den igennem, ringede han til Morten Messerschmidt.

Ting blandet sammen Dansk Folkepartis nuværende ledere, Kristian Thulesen Dahl og Peter Skaarup, er blandt dem, der har afgivet vidneforklaring. Karsten Lorentzen mener ikke selv, at han har andet at bidrage med end lydfilen, som skulle betyde, at han kunne blive indkaldt som vidne.

- Jeg tror ikke, jeg har relevant viden selv. Det, jeg kan sige, er, at det er tydeligt, at der er nogle ting, der er blevet blandet sammen, og at vi talte enormt meget EU på mødet i Skagen, navnlig i betragtning af, at vi lige havde haft et kanonvalg, hvor vi havde fået 37 ind i folketingsgruppen, så konteksten var en anden, siger Karsten Lorentzen.

At folk er i tvivl om, hvad der skete i 2015, undrer ikke Karsten Lorentzen.

- Meld-sagen kom frem i 2016, og det, der kan undre mig, er, at man ikke allerede dengang iværksatte en undersøgelse af, hvad der foregik. Dengang var det trods alt kun gået ét år, men kan du huske præcis, hvad du lavede for seks år siden? spørger Karsten Lorentzen.

