Nyt benspænd for efterskole

Et stort flertal i økonomiudvalget har mistet tålmodigheden med Ros Efterskole og besluttet, at kommunen ikke længere skal stille anlægsgaranti til rådighed for skolen.

Anlægsgarantien lyder på fem millioner kroner og har været stillet til rådighed de seneste tre år for et år ad gangen. Men den aktuelle ansøgning om en forlængelse på yderligere et år til udgangen af 2021 bliver mødt med et nej.