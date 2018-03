Arbejdet med at rive de gamle atomforsøgsanlæg på Risø ned skrider planmæssigt fremad. Nu skal der bruges omkring en kvart milliard kroner på at lave et nyt mellemlager til affaldet på Risø. Foto: Thomas Olsen

Nyt atommellemlager sikres mod stormflod

Hvis Folketinget - som forventet - vedtager, at der skal bygges nyt mellemlager til atomaffaldet på Risø, er første skridt i processen at afgøre, hvor et sådant lager skal placeres. Sikkert er det, at lageret ikke skal ligge der hvor atomaffaldet står placeret i dag. De arealer ligger simpelthen for lavt. Det skriver DAGBLADET Roskilde/sn.dk

Da stormfloden Bodil ramte Roskilde Fjord den 6. december 2013, stod vandet 2,06 meter over dagligt vande, og en del af atomaffaldet står i dag i bygninger med gulve, som ligger under to en halv meter over havoverfladen. DMI opererer i dag med en havvandsstigning på mellem 30 og 90 centimeter i slutning af dette århundrede. Så der er ingen tvivl om, at atomaffaldet skal have en ny og højere placering.