Nyt ansigt: Brugsforening har fået ny formand

- Allan Enevoldsen har udført et kæmpe stykke arbejde for at bringe de to butikker sikkert og godt frem, trods den massive konkurrence der er på dagligvaremarkedet. Allans tid som formand har indeholdt mange opgaver og udfordringer, som alle er løst godt, fagligt og meget professionelt. Såvel medlemmer og den samlet bestyrelse udtrykker stor taknemmelighed for Allans store indsats og ønsker ham alt mulig held og lykke fremadrettet, siger Bo Jens Christensen.