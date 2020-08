Skyttenes formand, Jan Lykke Jensen, forstår ikke, hvorfor Roskilde Kommune først opfordrer Roskilde Skyttecenter til at finde et nyt sted at være, og bagefter ikke vil hjælpe med de udgifter, den ny adresse påfører foreningebn. Foto: Steen Østbjerg

Nyt afslag til skytter: - Kommunen efterlader os i prekær situation

Roskilde Skyttecenter er i færd med at flytte til Gadstrup i nyindkøbte lokaler efter at have holdt til på Østervangsskolen i flere år, og foreningens formand er helt uforstående over for afslaget.

For anden gang i år har folkeoplysningsudvalget i Roskilde givet Roskilde Skyttecenter afslag på en ansøgning om lokaletilskud. Afslaget er begrundet med, at tilskuddet på 203.451 kroner vil give kommunen en væsentlig merudgift.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her