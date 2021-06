Se billedserie Roskilde Cricket Club træner på Klostermarksskolens udeareal, men har udsigt til at få en rigtig cricketbane i Målfeltet ved Dyrskuepladsen. Kultur- og idrætsudvalget har bevilget klubben 170.000 kroner til at få anlagt en cricketpitch. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Nystartet cricketklub ser frem til at få en bane at spille på Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nystartet cricketklub ser frem til at få en bane at spille på

Roskilde - 09. juni 2021 kl. 17:51 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Det er kun to måneder siden, Roskilde Cricket Club havde sin første træningssamling, men allerede nu kan klubben se frem til at få en cricketbane, der bliver den første i Roskilde.

Læs også: Ny cricketklub ser dagens lys

Kultur- og idrætsudvalget har netop godkendt klubbens ansøgning til Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter og har bevilget 170.000 kroner til en cricketpitch ved idrætsanlægget Målfeltet, der ligger på Poppelgårdsvej ved Dyrskuepladsen.

- Pitchen kan lægges mellem to fodboldbaner, så der kan kridtes op til cricket. Og når vi ikke spiller, kan banerne bruges til fodbold, siger David Hemmet, formand for Roskilde Cricket Club.

Han skal nu til at kontakte entreprenører og kommunen for at aftale det videre forløb, men håber, at banen allerede kan være klar i løbet af efteråret.

- Det kunne være sjovt med en åbningskamp i slutningen af sæsonen. Vi kan sikkert godt få nogle landsholdsspillere til at lave en opvisningskamp, så vi kan få vist cricket frem fra sin bedste side, siger han.

Om Roskilde Cricket Club Roskilde Cricket Club træner hver tirsdag kl. 16.30-18 på Klostermarksskolens areal og nogle uger også om onsdagen.



Yderligere information kan fås ved henvendelse til David Hemmet på davidhemmet@gmail.com eller tlf. 22 89 12 85.



Roskilde Cricket Club kan følges på Instagram: @roskildecricketclub og Twitter: @RoskildeCricket.

Kun for børn og unge David Hemmet er om nogen »Mr. Cricket« i Roskilde, som sidst havde en cricketklub i 1984. Som lærer på Klostermarksskolen har han introduceret eleverne til sporten, der ellers primært er kendt i den britiske del af verdenen og i de tidligere britiske kolonier.

Det er da også på skolens udeareal, at træningen indtil videre foregår, og de fleste af klubbens godt 30 betalende medlemmer er elever på skolen, som allerede har et godt kendskab til reglerne.

- Vi har haft en god opstart, hvor vi har været mellem 14 og 22 til træning. Det er, hvad jeg havde håbet, men måske ikke forventet, selv om 22 er mange, når der kun er en træner, siger David Hemmet.

Spillerne er i alderen otte til 12 år, og det er helt bevidst, at Roskilde Cricket Club foreløbig kun har et børnehold.

- Det er den aldersgruppe, jeg selv interesserer mig for. Det er fedt at arbejde med børn og unge, fordi de har en lyst og et drive til spillet. Med et voksenhold ville vi nok få nogle tidligere spillere, som bare kom for at hygge sig, siger han.

Roskilde Cricket Clubs formand David Hemmet er til daglig idrætslærer på Klostermarksskolen, og de fleste af klubbens medlemmer er da også elever fra skolen, som er blevet introduceret til cricket gennem hans undervisning. Foto: Thomas Olsen

Stort potentiale Den store udfordring er at få gjort de lokale børn og unge interesseret i en sport, som langt de fleste danskere ikke har et forhold til.

- De fleste forbinder cricket med noget kompliceret, der foregår over flere dage. Men det behøver det ikke være. Som mange andre sportsgrene arbejder vi med noget så basalt som at kaste og gribe og løbe, siger David Hemmet, som også ser et potentiale i at tiltrække børn og unge af anden etnisk herkomst, fordi cricket er stort i lande som Pakistan og Indien.

- Jeg ser gerne, at vi bliver en klub, der er solidt funderet i dansk foreningskultur, men samtidig rummer mange kulturer, siger han.

Roskilde Cricket Club adskiller sig desuden fra de fleste andre cricketklubber ved at have lige så mange pigespillere som drengespillere.

- Fordi der ikke er kropskontakt i spillet, giver det mulighed for, at piger og drenge kan spille sammen. I den aldersgruppe er der ikke de store fysiske forskelle, og pigerne kan løbe lige så stærkt og kaste lige så hårdt som drengene, siger David Hemmet og tilføjer:

- Cricket er en lille sport i Danmark, så der er kort vej til landsholdet, især for pigerne.

relaterede artikler

»Cricketskolen« har en hel uge med landsholdsspillere 27. maj 2020 kl. 15:15

Elever prøvede kræfter med gentlemansport 14. juni 2018 kl. 09:04