Nyhedsanalyse om Joy Mogensen: Fornuftigt farvel

Roskilde - 16. august 2021 kl. 06:00 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen

Da Roskildes forhenværende, populære borgmester Joy Mogensen søndag meddelte, at hun nu går af som kultur- og kirkeminister, var det en både logisk og fornuftig beslutning.

Hun fik aldrig omsat den store opbakning og respekt, hun opnåede som domkirkebyens ubestridte førstedame i årene 2011-19, til den nye tjans som minister på Christiansborg.

Hun burde nok have sagt Nej, da Mette Frederiksen ringede og spurgte, om hun ville være med i regeringen.

På Facebook skriver den nu 39-årige Joy Mogensen, at hun er løbet tør for overskud til at klare de store opgaver, der venter.

Sandsynligvis spiller det også en afgørende rolle, at hun nu er gravid igen og skal føde til nytår. Hun vil gøre meget for at undgå, at det går på samme måde som for to år siden, da hun mistede sit ufødte barn kort før fødslen.

Når hun nu prioriterer rollen om at være mor - fremfor at være politiker - i hvert fald i en periode, er det en meget menneskelig og forståelig beslutning. Det kan man kun respektere hende for.

Joy Mogensen er nok et af de største politiske talent, jeg har mødt i Roskilde gennem mere end 40 år.

Hun var en eminent taler, der kunne få ellers enkle ting til at lyde både vigtige og epokegørende. Hun lavede talerne med sine egne ord - og det kunne tilhørerne altid fornemme, fordi de mærkede, at det var hendes egne ord.

Denne ægthed var sammen med hendes evne til at omgås andre mennesker den helt afgørende grund til, at hun bragede igennem som bydronning og ved sidste kommunevalg i 2017 og fik rent S-flertal i Roskilde Byråd.

Svært at overføre I sin farvel-erklæring er Joy Mogensen selv inde på, hvorfor den opskrift, der virkede så godt i Roskilde, var svær at overføre og aldrig kom til at fungere på Christiansborg.

- Min arbejdsmetode som lokalpolitiker, hvor man skulle prøve at samle meninger og folk om fælles løsninger, duede ikke i Folketinget.

Her henviser hun bl.a. til den aktuelle debat, hvor flere journalister og politikere har kritiseret en usund politisk kultur, hvor debat og konflikt fylder mere end forsøget på at finde politiske løsninger.

Joy Mogensen har også selv en mening om det, som hun lover at fortælle mere om:

- Jeg skal ikke udelukke, at jeg selv vil bidrage til den samtale, når jeg har mit politiske virke på afstand.

Held og lykke Mens Joy Mogensen nu er kommet til den konklusion, at det nok var et dårligt valg at blive minister fremfor at fortsætte som ubestridt førstedame i en af landet vigtige byer som Roskilde, er der al mulig grund til at ønske hende held og lykke.

Hun har truffet et modigt og rigtigt valg om at stå af i tide for ikke at ende som 'politisk ringvrag', før andre tog beslutningen for hende. Derfor fortjener hun også held og lykke.

Personligt vil jeg altid huske årene med Joy Mogensen som borgmester, fordi hun gjorde Roskilde større og sjovere. Det var altid spændende at skrive artikler med hende, fordi hun vidste, hvad hun mente, og kunne finde de rigtige ord til at udtrykke det.

Nu må hendes efterfølgere gøre alt for, at Roskilde fortsætter den gode udvikling, som hun i så høj grad var med til at sætte i gang.