Nyhedsanalyse: Kommunen kan ikke løbe fra ny dige-regning

Roskilde - 04. oktober 2021 kl. 06:20 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen

Roskilde

Roskilde Kommune blev i den forløbne uge ramt af en sag, der i virkeligheden er betydelig værre end fordyrelsen af den nye svømmehal.

Nu viser det sig nemlig, at prisen for byggeriet af nye diger ved Jyllinge Nordmark og en sluse ved udmundingen af Værebro Å er vokset med yderligere 12,5 mio. kroner til i alt 87 mio. Denne ekstra regning er vel at mærke kommet flere måneder efter, at arbejdet var afsluttet.

Regnskabet var egentligt gjort færdigt, og de mange beboere i Nordmarken, der skal deles med kommunen om regningen, havde fået besked om, hvad de skal betale. Men nu er der pludselig dukket flere regninger op for 12,5 mio. efter slutregnskabet.

I Teknisk Forvaltning er der højrøde ører, og her giver man kommunens rådgiver i projektet en stor del af skylden for disse efter-regninger. I den forklaring, der er sendt ud til hele byrådet, indrømmer man dog også selv at have en del af ansvaret for miséren.

Denne 'abe-kastning' hjælper dog ikke noget. Kommunen bliver nødt til at betale denne ekstra regning, fordi man selv har det endelig ansvar.

Forligspartier til møde

I sådan en situation er det nu de politiske partier, der står bag det nugældende budget for 2021, som skal finde en udvej. Det er alle byrådets partier - undtagen Enhedslisten, og de må nu diskutere mulighederne.

Den mest sandsynlige løsning er, at kommunen betaler både sin egen - og beboernes halvdel - af ekstra regningen. De godt 6 mio. kan f.eks. findes ved at reducere i det store beløb på mange millioner, der i 2022 er afsat til byggemodning af den nye bydel på det gamle Sct. Hans Hospital, som Roskilde for nylig har købt.

Ingen vil alligevel kunne mærke, om denne byudvikling bliver lidt forsinket.

Derimod vil det lige op til et kommunevalg ligne 'politisk selvmord', hvis man sender en ekstra regning videre til uskyldige borgere, fordi kommunen og dens rådgiver har lavet en stor brøler.

Gamle fejltagelser

I denne situation kan man godt komme med alle mulige forklaringer om, at det burde være staten, der havde sørget for denne kystsikring, så borgerne i Jyllinge Nordmark igen kan sove trygt uden at frygte for nye oversvømmelser.

Virkeligheden var, at staten ikke gjorde noget. Derfor var det en rigtig beslutning, at kommunen og byrådets store flertal i solidaritetens navn valgte af opføre denne kystsikring.

Man kan også pege fingre af de gamle politikere fra den daværende Gundsø kommune, der tillod, at sommerhusene i Jylinge Nordmark blev godkendt til beboelse hele året. De vidste jo godt, at området lå for lavt og var for udsat - men for at slippe for mere vrøvl var det lettere imod bedre vidende at give området en ny status, så folk lovligt kunne bo her hele året.

Ved kommune-sammenlægningen i 2005 fik Roskilde dette problem med i fusionen, og så man også vedstå både arv og gæld.

Teknisk Forvaltning i søgelyset

Denne nye brøler bringer i høj grad Teknisk Forvaltning i søgelyset, og den konservative leder Lars Lindskov, der i forvejen havde et godt øje til ledelsen her, har allerede forlangt konsekvenser i form af udskiftning.

Sagen med den ekstra regning kommer oven i den dyre nye svømmehal, hvor Teknisk Forvaltning heller ikke har spillet nogen strålende rolle.

For et par år siden overtog Teknisk Forvaltning ligeledes ansvaret for det store Røde Port-byggeri syd for banen og fik smidt idé-manden bag, Roskilde-arkitekten Claus B. Hansen, ud af hans eget projekt.

Begrundelsen var, at der ikke skete noget, og nu skulle kommunen nok få mere fart på det hele. Siden er der slet ikke sket noget, og selv om perioden har været præget af lukninger pga. corona, er det ikke hele forklaringen.

Af alle disse grunde kommer Teknisk Forvaltning i Roskilde til at stå voldsomt for skud, og kommunen kan ikke slippe godt af at tørre en regning, der skyldes egne fejl, af på uskyldige borgere.

Hvis en kommune på den måde skulle prøve på at løbe fra sin egen regning, mister man al tillid og troværdighed hos borgerne.

tk