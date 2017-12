På Præstemarksvej blev der i 2007 afsløret en flise, der angiver centrum i Roskilde Kommune efter sammenlægningen. Nu skal den del af vejen, der ligger syd for viadukten skifte navn til Præstemarksvænge. Det betyder, at blandt andet fritidsklubben Viadukten får ny adresse. Foto: Mikael Borre

Nye vejnavne godkendt - med en enkelt undtagelse

Roskilde - 10. december 2017

Det er ikke mindst af hensyn til borgernes sikkerhed, at en stribe veje i Roskilde Kommune nu er blevet omdøbt.

De nye vejnavne har nemlig til formål at sikre, at adresserne bliver mere entydige, så udrykningskøretøjer ikke bliver »fanget« i den forkerte ende af en vej, der er spærret på midten.

Derfor er der over hele landet ved at blive fundet på nye navne til eksisterende veje, og altså også i Roskilde Kommune, hvor plan- og teknikudvalget har benyttet anledningen til også at navngive enkelte kommende veje.

I Jyllinge bliver den nordlige del af Blommehaverne ændres til Platanhaven.

For den sydlige del af Blommehaverne var der foreslået navnet Mirabellehaven, men i forbindelse med høringen om forslag til nye navne dukkede andre forslag op - Lindegårdsvænget og Lindegårdsparken - så her skal der gennemføres endnu en høring.

Desuden bliver den sydlige del af Klinten bliver til Udsigten.

I Gundsømagle bliver Stougården delt op i Stoustien, Stoustrædet og Stouvænget, og den nordvestlige del af Holmevænget ændres til Dyssevænget.

I Ågerup bliver den sydlige del af Ågerupvænge ændres til Åbakkevænge.

I Roskilde hedder den sydlige del af Store Valby Vej - mellem Himmelev Bygade og ringvejen - fremover Himmelev Skovvej, og den sydlige del af Præstemarksvej ændres til Præstemarksvænge. Desuden bliver Haveforeningen Rørmosen delt op i Hf-Rørmosen Vest og Hf-Rørmosen Øst.

Andre veje blev holdt over dåben, allerede før de første trafikanter har haft mulighed for at benytte dem, simpelthen fordi de ikke er anlagt endnu.

De kommende boliger ved hallerne i Jyllinge bliver anlagt ved Lindbjergvej, og de to kommende veje, de får adresser på, har fået navnene Linderækkerne og Lindehusene.

Helt så enkelt var det ikke at finde på, hvad fem veje i det kommende boligområde ved Bromarken øst for Osvej skulle hedde.

Præfixet »Bro-« blev afprøvet, men at finde så mange navne med samme forstavelse viste sig at være for vanskeligt.

Det samme gjaldt »Mølle-«, som var relevant, fordi området ligger ved Møllekærgård. Derfor faldt valget på pigenavne. Dem er der mange af, og veje med pigenavne findes som bekendt allerede på sydsiden af Osvej. Den stil fortsættes nu, når det nye boligområde kommer, hvor vejene er blevet opkaldt efter Laura, Ellen, Dagmar, Pernille og Johanne.

Endelig er Holmehøj-byggeriet i Gundsømagle ved at skulle tage fat på tredje etape, og vejen, som skal anlægges dér, er blevet døbt Holmeengen.