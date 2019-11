Borgmester Tomas Breddam og bestyrelsesformand Jorun Bech fik lov at hjælpe med at plante et af de 150 træer. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Nye træer markerede 150 år med handelsskole

Roskilde - 20. november 2019

Det lå i luften, at indledningen på fejringen af Roskilde Handelsskoles 150-års jubilæum mest af alt var et stunt til ære for fotograferne.

- Er det nok nu? spurgte borgmester Tomas Breddam og kiggede spørgende rundt op den begrænsede forsamling, der havde taget opstilling.

For både at markere de 150 år og for at markere, at Roskilde Handelsskole også har tilsluttet sig FNs Verdensmål bliver der nemlig plantet 150 træer på skolens område. Ifølge direktøren for handelsskolen vil de 150 træer optage tre tons CO2 hvert år.

- Vi ved godt, at det er en lille dråbe i havet, men som én sagde: Havet består jo af dråber, forklarede direktør Jørgen Sloth træplantningen med, da han besteg talerstolen, da fejringen af skolen fortsatte indenfor.

Han bød kort velkommen, inden han overlod ordet til skolens bestyrelsesformand igennem 33 år, Jorun Bech.

- Skolen i dag er i fremdrift, og I skal vide, at jeg er meget stolt af den her skole, sagde hun fra talerstolen. Udover at være formand for handelsskolens bestyrelse, er Jorun Bech også regionsrådsmedlem for Socialdemokratiet.

Hun mente, at 150-års fødselsdagen ikke kun var en stor dag for skolen, men en stor dag for Roskilde by. Det gav borgmesteren hende fuldstændig ret i.

- Det er gribende at forestille sig, hvor meget sådan en skole som Roskilde Handelsskole i virkeligheden har været med til at skabe den by, jeg er borgmester i. På en dag som i dag er det vigtigt for mig at understrege vigtigheden af, at vi har en uddannelsesinstitution som Roskilde Handelsskole i byen, sagde han.