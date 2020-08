Nye toiletter klar ved populær badesø

Så er det nemlig farvel til de to transportable toiletter - festivaltoiletter - som hidtil har været eneste servicemulighed for de trængende gæster ved søen.

På kommunen er man godt klar over, at det havde været dejligt, hvis toiletterne havde været klar til denne badesæson, men sådan er det ikke gået.

- Vi har ventet på, at forsyningen gav grønt lys til den sidste bid af pumpesystemet, og det grønne lys har vi endnu ikke fået. Nu er det i stedet klar til weekenden, fortæller Lucy Caudery, landskabsarkitekt og projektleder i Roskilde Kommune.

Der er tre toiletter i den nye bygning, hvoraf det ene er et handicaptoilet. De tre toiletter er i øvrigt ikke kønsopdelt, så de kan bruges af alle.

Behovet for toiletbygningerne blev synligt, da kommunen så, hvor mange gæster Himmelsøen tiltrak. I ugen op til Roskilde Festival og under festivalen var søen sidste sommer et fluepapir.