For lidt under tre måneder siden holdt Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Kommune nytårskur på rådhuset. Siden er der blevet vendt op og ned på mangt og meget, og det er uvist, hvor mange virksomheder der er med til næste års nytårskur. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Nye tal på erhvervslivets tab: 45 procent har tabt mere end halvdelen af omsætningen

Roskilde - 07. april 2020 kl. 11:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Erhvervsforum Roskilde har i perioden fra 2. til 6. april gennemført en undersøgelse blandt sine mere end 540 medlemmer for at få klarlagt, hvordan og hvor hårdt coronakrisen egentlig rammer Roskilde. 151 har besvaret undersøgelsen, som er et repræsentativt udsnit af foreningens medlemmer, og den viser, at det ikke kun er detailhandlen og turistbranchen, der er hårdt ramt for tiden. 45 procent har svaret, at de har tabt mere end halvdelen af deres omsætning, mens 55 procent enten har måttet afskedige eller sende deres medarbejdere hjem.

Erhvervsforums undersøgelse peger på, at halvdelen af virksomhederne ønsker at benytte en eller flere af regeringens hjælpepakker. Dog siger 27 procent af virksomhederne, at de har haft et omsætningstab, der ligger under den krævede grænse på mellem 30 og 40 procent, og de er derfor kommet i klemme.

- Herfra skal der lyde en klar opfordring til, at regeringen ser på, om det ikke er muligt at lave grænserne noget mere fleksibelt. Har man haft et fald på 28 procent af sin omsætning, så er man også hårdt ramt. Vi har behov for at alle virksomhederne gør deres yderste for at holde gang i forretningen. Så nytter det ikke med nogle rigide grænser, der kan opfordre virksomhederne til at begrænse deres omsætning, siger Martin Sattrup Christensen, der er direktør for Erhvervsforum i Roskilde.

Ifølge Erhvervsforum Roskilde er det et problem, at langtfra alle de vedtagne hjælpepakker endnu er åbne for ansøgninger. De mest populære af hjælpepakkerne er hjælp til lønudgifter, kompensation for tabt omsætning og kompensation til dækning af virksomhedernes faste omkostninger. Mere end 46 procent af undersøgelsens respondenter vil søge kompensation fra disse tre ordninger. Udskydning af afregning af moms, AM-bidrag og A-skat er der 28 procent af virksomhederne som vil benytte sig af.

- Det store problem er, at der ikke rigtig er blevet udbetalt noget fra disse pakker. Der kan godt gå tre til fem uger, før det sker, og da virksomhederne er hårdt presset på deres likviditet, må der gerne sætte lidt mere fart på, og lad os håbe, at påsken ikke kommer i vejen for det, siger Martin Sattrup Christensen.

- Vi har set, at både kommunens økonomiudvalg og erhvervsudvalg har været hurtig til at reagere for at afhjælpe virksomhedernes likviditet. I Erhvervsforum bakker vi 100 procent op, når kommunen ønsker, at de mange leverandører, der netop har fået fremrykket deres betalinger for 150 millioner kroner, gør det samme overfor deres leverandører, siger Erhvervsforums direktør.

Erhvervsforums undersøgelse viser dog også, at det ikke er alle virksomheder, som har grund til at klage for tiden. Således har 27 procent af virksomhederne ikke mærket nogen nedgang i deres omsætning, ligesom 45 procent af virksomhederne med mere end to ansatte endnu ikke har haft behov for at afskedige eller sende medarbejdere hjem.