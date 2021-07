Se billedserie Projektleder Jesper Valentin Nielsen (th.) fortæller, mens spildevandschef John Metzsch og produktionstekniker Torben Jakobsen lytter. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Nye pumper giver mindre urenset spildevand i fjorden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nye pumper giver mindre urenset spildevand i fjorden

Roskilde - 14. juli 2021 kl. 12:39 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Når himlens sluser for alvor åbner sig, og der på kort tid falder lige så meget regn, som der plejer at komme på en hel måned, er der ikke det kloaksystem i verden, der med garanti kan rumme de kolossale mængder vand. I de situationer, som også forekommer i Roskilde, er det uundgåeligt, at der er overløb af urenset spildevand, som i sidste ende havner i fjorden.

Nogen garanti mod fremtidige overløb giver Fors heller ikke, men efter at have foretaget investeringer i fem af Roskildes underjordiske overløbsbassiner er der nu udsigt til, at der i hvert fald bliver længere imellem overløbene.

De underjordiske bassiner er buffer, når tilførslen af kloakvand pludselig overstiger kapaciteten på renseanlægget Bjergmarken, men ved nogle af de tidligere overløb har man været ude for, at overløbene er fundet sted, før alle bassinerne var fyldt. Selv om der var plads til mere vand i bassinerne under ét, var det bare ikke muligt at få flyttet vand hurtigt nok til de bassiner, hvor der var plads til mere, inden det løb over et andet sted.

Shurgard for spildevand Sandsynligheden for, at Fors havner i den situation igen, er mindre nu, for den opgradering, der er investeret i, betyder, det bliver muligt at flytte vandet hurtigere imellem bassinerne og dermed sikre, at overløb i det mindste ikke sker, samtidig med at der findes et bassin, der kun er halvt fyldt.

Projektet, der nu er gennemført, omfatter fem af Roskilde bys opsamlingsbassiner, der modtager vand fra store dele af Roskildes opland.

- Bassinerne er ikke i brug til daglig, for hvis det bare regner normalt, bliver spildevandet bare pumpet til Bjergmarken. Men når vi taler om skybrud og tiårshændelser, går regnvandet i bassinerne og bliver opbevaret dér, indtil der er plads til at sende det videre til Bjergmarken. Det er en slags Shurgard for spildevand, forklarer projektleder Jesper Valentin Nielsen fra Fors.

De fem bassiner De fem bassiner, der er blevet opgraderet, har tilsammen en kapacitet på tæt ved 10.000 kubikmeter eller 10 millioner liter. Det er:



»Frøen« ved Folkeparken - ca. 3000 kubikmeter fordelt i to bassiner

»Byparken« på Sankt Ibs Vej - ca 1600 kubikmeter fordelt på to bassiner

»Søndre Ringvej« - 2000 kubikmeter.

»Sankt Ibs Vej« ved Ormegården - cirka 2200 kubikmeter fordelt på tre bassiner

»Tømmergrunden« - 1000 kubikmeter

Pumper og riste Oppe på overfladen er forandringen ikke voldsomt synlig. En del steder er de dæksler, hvorfra man om nødvendigt kan komme ned i bassinerne, blevet skiftet ud, men ikke alle, for holdningen i Fors er, at man ikke skal skifte noget ud, der fungerer og kan holde i mange år endnu.

Det er nede i dybet, den største fornyelse er sket. Der er kommet nye tømmepumper, nye spulepumper og nogle steder også nye selvrensende riste. Tømmepumperne laver det hårde arbejde med at sende vandet videre fra bassinerne, mens spulepumperne sørger for at hold vandet i de enkelte bassiner i bevægelse, så det materiale, der bliver ført med regnvandet, ikke bundfælder sig i bassinet, men kommer med til renseanlægget - og de selvrensende riste sikrer, at vatpinde, ispapir og hvad der end måtte være i spildevandet, ikke slipper med ud i fjorden i de tilfælde, hvor vandmasserne bliver for store, og der sker overløb.

Dertil kommer, at der er nye kabler og nye elanlæg til regulering og overvågning.

Mærkbar effektivisering Det hele er lavet for en relativt lille bevilling på fire millioner kroner, hvoraf en del alligevel skulle være brugt til almindelig vedligeholdelse. Men effekten er stor, fordi de nye pumper sikrer den bedst mulige udnyttelse af kapaciteten.

Spildevandschef John Metzsch vurderer, at man i de fem bassiner nu er i stand til at modtage i omegnen af 20 procent mere regn fra skybrud, før der vil ske overløb, ene og alene fordi kapaciteten bliver bedre udnyttet.

Næste skridt: Vejrradar Den næste effektivisering ligger et stykke ude i fremtiden, men er rykket tættere på. Det handler om at kunne forberede sig bedre på, hvor de store regnskyl vil falde.

Der kan sagtens være skybrud over én del af byen, mens der ikke falder en dråbe i en anden del, så Fors er interesseret i at flytte vand til bassiner i områder, hvor der ikke falder så meget regn, for at kunne tage imod så store mængder som muligt dér, hvor skybruddene kommer. Logikken er, at jo længere tid man har til at foretage den overpumpning, desto større er chancen for, at øvelsen bliver gennemført i tide, og at overløb bliver undgået.

- Når vi engang er færdige med alle bassiner, skal vi kobles op på vejrradaren, så vi kan begynde at flytte vand i bedre tid. Det har ikke givet nogen mening, så længe vi ikke har været i stand til at styre kapaciteten, siger Jesper Valentin Nielsen.

relaterede artikler

Voldsom regn: Kloakkerne kunne igen ikke følge med 27. august 2020 kl. 12:08