Fors A/S hæver prisen for at få afledt spildevand i Roskilde Kommune, men sænker den samtidig for fjernvarmen. Foto: Jens Wollesen

Nye priser: Vandet bliver dyrere, men varmen bliver billigere

Roskilde - 07. december 2020 kl. 17:14 Kontakt redaktionen

Forsyningsselskabet Fors A/S ændrer priserne i 2021, og det betyder, at det bliver dyrere at åbne vandhanen og skylle ud i toilettet til næste år for borgerne i Roskilde Kommune. Til gengæld bliver det billigere at holde varmen.

Læs også: Spildevand fra Lejre kan ende i Roskilde

For en husstand med et standardforbrug i Roskilde Kommune medfører det en regning fra selskabet, som er 752 kroner lavere i 2021 i forhold til i år. En standardhusstand er i dette tilfælde et parcelhus på 130 m2, som bruger 18,1 MWh fjernvarme og 100 m3 vand på et år.

- Lovgivningen er skruet sådan sammen, at man som kunde i Fors A/S 1:1 skal betale det, som de forskellige ydelser koster at levere. Derfor står vi i den lidt paradoksale situation, at vi med den ene hånd kræver mere, mens vi med den anden hånd kræver mindre, forklarer kundedirektør i Fors A/S Thomas Hopp.

Priserne for at få afledt spildevand stiger med seks procent i 2021 svarende til 208 kroner for en husstand med et standardforbrug. Det skyldes, at der er blevet afledt mindre spildevand til kloakkerne i Roskilde, end Fors A/S havde ventet, mens de faste omkostninger til at drive anlæggene ikke falder. Priserne for at få leveret vand stiger ligeledes med seks procent svarende til 61 kroner, blandt andet som følge af at der er kommet nye regler for grundvandsbeskyttelse.

Prisen på fjernvarme falder med fire procent i 2021 svarende til 1021 kroner for en husstand med et standardforbrug. Det sker som følge af, at det er blevet billigere for Fors A/S at købe fjernvarmen af det fælles, storkøbenhavnske fjernvarmenet.

De nye priser blev godkendt af bestyrelsen for Fors A/S den 15. november. De skal formelt godkendes af byrådet i Roskilde Kommune til december, inden de træder i kraft den 1. januar 2021.

En husstand i Roskilde Kommune med et standardforbrug vil med de nye priser i 2021 betale 4458 kroner for at få afledt spildevand, 2506 kroner for at få leveret vand og 13.051 kroner for at få leveret varme.

