Nye parkeringsregler har fået positiv velkomst

Carl-Erik Egeberg havde ikke noget negativt at sige om parkeringsordningen til fredagens parkeringsbutler, Jens Børsting. - De to timer, der var før, tvang folk til at tage af sted. Jeg synes, det er rart, at man via app?en kan købe ekstra tid. Jeg tror, at det er godt, især for restauranterne, når de får lov at åbne, siger Carl-Erik Egeberg. Foto: Steen Østbjerg