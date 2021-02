Nye matematikvejledere

Lene Marie Pedersen og Lone Møller fra Roskilde Gymnasium samt Jakob Gudmandsen fra HF og VUC Roskilde har færdiggjort den halvandenårige matematikvejlederuddannelse på RUC. De tre har lige været til eksamen, som forgik via nettet.

- Vi har gennem uddannelsen fået et teoretisk grundlag for at forstå og afhjælpe elevers vanskeligheder i matematik, fortæller Lene Marie Pedersen og Lone Møller fra Roskilde Gymnasium.