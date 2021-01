Nye lyn-ladestandere: Elbilister kan se frem til at komme hurtigere videre

I Roskilde bymidte er der i skrivende stund 13 offentlige ladestandere fordelt på tre lokaliteter. Der er derudover et offentligt tilgængeligt ladepunkt på Musicon. Disse er imidlertid alle udstyret med normal-opladere, og det er derfor en tiltrængt oprustning, at der nu kommer tre lyn-ladestandere til byen.

- Det er en kæmpe opgradering for Roskilde. Hvis det skal være attraktivt at have en elbil, er der brug for disse lyn-ladestandere. Vi har en ambition om at være førende på grøn mobilitet, og hvis det skal lykkes, skal infrastrukturen også følge med, siger formanden.