Nye kviktestcentre åbner i Roskilde Kommune

Fra i dag, mandag den 8. marts, åbner dørene til fire pop-up kviktestcentre i Roskilde Kommune. Testcentrene bemandes af Falck og ligger fordelt i kommunens forskellige bysamfund for at komme så langt ud med testmulighed til borgerne som muligt.

- Vi ved, at hyppige tests kan hindre smittespredning, så vi forhåbentlig kan åbne mere. Derfor opfordrer jeg alle, der møder fysisk op på arbejde til at benytte tilbuddene om kviktest, siger borgmester Tomas Breddam (S) i en pressemeddelelse fra kommunen.

Kviktestcentrene åbner i et rul hen over ugen, så der er to pop-up testcentre åbne hver dag mandag-torsdag, mens der fredag-søndag er ét testcenter åbent. Til gengæld har kviktestcentrene i weekenden større kapacitet. Alle pop-up testcentrene har åbent klokken 9-19 alle dage, og der skal ikke bestilles tid.

Fra og med den 5. marts er Falck gået over til at benytte de nye og kortere næseborstest til kviktest. Det gælder både de kommende pop-up testcentre og kviktestcentret i Roskilde Kongrescenter. Det betyder, at pinden stikkes to centimeter op i hvert næsebor i 15 sekunder.