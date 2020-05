De store elever skal ikke til afgangsprøver, men nu får 6.-10. klasserne lov at vende tilbage den resterende halvanden måneds tid af skoleåret. Foto: Kristian Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Nye krav letter de store elevers tilbagevenden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye krav letter de store elevers tilbagevenden

Roskilde - 12. maj 2020 kl. 13:27 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hverdagen på Roskildes skoler kommer tilnærmelsesvis til at ligne sig selv igen, når de store elever vender i næste uge.

Den seneste måned har 0.-5. klasserne fyldt skolerne, fordi de har været opdelt i mindre grupper for at holde afstand. Men når afstandskravet bliver halveret fra to til en meter, vil mange skoler få plads til alle klassetrin.

- Det vil det sandsynligvis betyde, men der er store lokale forskelle. Der er skoler, der har forholdsvis let ved at få alle elever til at passe ind i lokalerne, og andre vil have større problemer ved det, siger skoelchef Søren Kokholm

Tilbage i klasserne Forvaltningen har lavet en genåbningsplan for skolernes modtagelse af de store elever, som bliver behandlet politisk i morgen.

I planen bliver der lagt vægt på, at skolerne lokalt udarbejder løsninger, som lever op til retningslinjerne. Alle elever skal dog komme fysisk i skole i løbet af næste uge, der på skolerne kun løber til og med onsdag på grund af Kristi himmelfartsdag.

Forvaltningen vil hjælpe skolerne med at finde andre lokaler, hvis de ikke har plads til at få alle elever tilbage, men formentlig bliver der nu mere plads, fordi mange 0.-5. klasser kan vende tilbage til deres egne klasser.

- Hvis afstandskravet bliver en meter, som alt tyder på, vil det gøre, at man kan have flere børn i klasselokalerne, og det vil være nemmere for skoler og klubber at få 6.-9. klasserne tilbage. Det letter opgaven, siger Søren Kokholm.

Kan flekse Genåbningsplanen giver også mulighed for fleksibelt fremmøde, så de store elever kommer i skole noget af tiden og fortsætter med fjernundervisning resten af dagen. Målet er dog så meget rigtig skoletid som muligt.

- Det er rigtig vigtigt, at de store elever også kommer i skolen nu. Vi lægger op til fleksibel tilrettelæggelse, og alt efter hvad politikerne beslutter, går vi med det, men det er vigtigt med fysisk tilstedeværelse, når 6.-9. klasserne nu har haft en måned mere derhjemme end de andre elever. Det kan sagtens kombineres med virtuel undervisning, men det er meget vigtigt, at vi får dem tilbage, siger Søren Kokholm.

»Det er kun tirsdag« Ude på skolerne er de lige nu i fuld gang med at planlægge de store elevers tilbagevenden, mens man stadig afventer den endelige plan fra kommunen, når skole- og børneudvalget og økonomiudvalget har behandlet den onsdag morgen.

På Lindebjergskolen tror viceleder Lene Bech Christensen, at det nok skal lykkes at få plads til de store elever, om ikke andet ved at tage faglokaler og Gundsølillehallen i brug. Men foreløbigt må hun melde pas til, om de mindre elever så kan vende tilbage til deres klasser og andre specifikke spørgsmål.

- Det er kun tirsdag... Det kan jeg ikke svare på, men det skal nok lykkes til på mandag. Vi vil gerne have de unge ind igen, og vi ved, at de glæder sig, så vi skal nok få styr på det, siger Lene Bech Christensen.