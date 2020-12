Sådan har det set ud, når D?kor har holdt korprøve. Foto: PR

Nye kor søger sangvenner

Roskilde - 10. december 2020 kl. 18:26 Kontakt redaktionen

- Vi er ovenud glade for, at vores opstart af korene er forløbet så overvældende, siger Kitte Rhod Sander, der næsten er ved at bruse over af begejstring.

Hun er formand for den nye forening bag de to rytmiske kor, der gemmer sig bag navnet D'kor, som startede i Roskilde i august.

Det ene rytmiske kor, D'kor for alle, synger flerstemmigt sang, og man kan synge med uanset tidligere korerfaring. Det andet kor, D'Rytmisk kor, er for let øvede og øvede sangere, der ønsker ekstra udfordringer med sin egen sangstemme. Det er ikke et krav, at man kan læse noder. Korene har øvelokaler på Klostermarksskolen.

Efterlyser især mænd Korleder Maria Nordahl Rasmussen er en rigtig ildsjæl i den frivillige forening D'kor. Hun er cand.mag i musikvidenskab med speciale i korledelse. Hun underviser i rytmisk kor og solosang.

Hun fortæller, at der er plads til alle over 18 år i koret, og hun vil gerne opfordre især mænd til at møde op til det ene eller andet kor. For ikke at træde corona-restriktionerne over fødderne henvendte foreningen sig til kommunen for at få et større lokale for at få bugt med ventelisten, og det fik de.

Ingen julekoncert i år Desværre spænder corona ben for årets julekoncert, som man ellers forsøgte at få livestreamet, men det gik ikke, da kommunen har måttet lukke ned for alle indendørs foreningsaktiviteter.

- Vi håber at kunne lave en koncert enten i foråret eller, når næste sæson slutter i juni 2021, siger Maria Nordahl Rasmussen.

Koret mødes igen til januar, hvor en ny sæson starter op. Der startes op med to gratis, åbne korprøver.

D'kor for alle øver om mandagen klokken 19-21 og starter op den 4. januar. D'rytmisk kor øver om onsdagen og starter op dem 6. januar.

- Vi har masser af plads til flere glade sangere, og vi synger både nye og gamle sange, siger Kitte Rhod Sander.

Hold selv øje med de to kor på www.dkor.dk og Facebook.

