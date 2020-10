Nye gæster på museerne. Efterårsferie bedre besøgt end forventet

Se billedserie Vikingeskibsmuseet havde lagt vægt på de udendørs aktiviteter i år på grund af corona-virussen. Billedet er fra en tidligere efterårsferie, hvor der ikke var begræsninger. Foto: Jan Partoft

Roskilde - 28. oktober 2020

Vikingeskibsmuseet har haft rigtig mange besøgende i løbet af efterårsferien, hvor flere end 11.000 personer har krydset klapbroen i museets åbningstid.

- Rigtig mange mennesker bruger vores udendørs arealer, siger Rikke Johansen fra Vikingeskibsmuseet.

- I løbet af efterårsferien har der været 2.600, der har løst billet, men vi kan se at langt flere har brugt de udendørs arealer, der har for eksempel været 11.045 personer over klapbroen i løbet af ugen. Sidste år talte vi 9.635 i efterårsferien.

Museet har en tæller på broen, der er aktiv i åbningstiden, og den tæller kun folk i en retning, så de samme personer er ikke talt med to gange med mindre de har været over broen flere gange i samme retning.

- Vi kan også se, at vores gæster hovedsageligt er fra Danmark og at der er mange børnefamilier. Vi mangler stadig vores udenlandske turister.

- Samtidig viser vores spørgeundersøgelser, at vi har haft flere gæster, der aldrig har været på museet før, og det glæder os, for det kan være, at de fortæller andre om deres gode oplevelser her.

Mere fortælling

Vikingeskibsmuseet har været nødt til at ændre i museets sædvanlige måde at formidle viden på, og flere nye ting blev prøvet i efterårsferien.

- Det har ikke været forsvarligt at lade folk prøve selv med værktøj, da vi ikke kunne garantere, at der blev sprittet ordentligt af efter brug, så vi har været nødt til at finde på noget nyt, siger Rikke Johansen.

- I efterårsferien har vi givet vores unge formidlere frie hænder til selv at vælge det emne, de ville fortælle om. Det har været en succes, som vi fortsætter med.

- Samtidig har vi lavet nogle popup-boder ved skibene, hvor formidlerne har kunne vise og fortælle om de enkelte skibe.

Tiden efter den store corona-nedlukning og efterfølgende åbning med begrænsninger har sat sine spor i museets besøgstal.

- Vi er nogenlunde tilfredse med besøgstallene i forhold til omstændighederne, siger Rikke Johansen.

- De har været på niveau med de sammenlignelige museer i hovedstadsområdet. Det har igen været vores udenlandske gæster, vi har manglet besøg af.

Færre gæster men fyldt op

Roskilde Museum har også haft glæde af at folk har opholdt sig hjemme i løbet af efterårsferien, selv om der har været færre besøgende i forhold til efterårsferien i 2019.

- Vi har nærmest haft udsolgt i forhold til vores kapacitet i år, fortæller formidlings- og kommunikationschef Sidsel Risted Staun fra Roskilde Museum.

- På grund af corona-restriktionerne har holdene har været mindre, og der har været aktiviteter som ikke har været tilbudt. Det har for eksempel været æblemosteriet på Lützhøfts Købmandsgård.

Roskilde Museum i Sankt Ols Stræde havde 799 gæster i efterårsferien, og heraf deltog 198 i aktiviteterne, som blandt andet var en detektivopgave, hvor man blev ledt gennem museets udstilling som en del af at løse opgaven. I 2019 havde museet 1051 besøgende i efterårsferien.

Ragnarock fik besøg af 1.615 gæster og her deltog 173 i aktiviteterne. Tallet i 2019 var langt større, da Gasolin' udstillingen lige var åbnet. Her kom der 3.670 besøgende.

Lützhøfts Købmandsgård havde besøg af 299 gæster og 79 af dem var med til æblejagten. Her var der i 2019 langt flere besøgende med 1060 gæster.

:- Vi er glade for at der kom så mange, da vi var alvorlig bange for om der i det hele taget ville komme nogle, på grund af corona-situationen, hvor der skulle bookes billetter på forhånd og at Sundhedsstyrelsen op til efterårsferien sagde at folk skulle gå i skoven, siger Sidsel Risted Staun.