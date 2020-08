Nye eventyr: Stegende hed start

Se billedserie Roskilde har fået to små, sjove aktiviteter for børnefamilier. Det er nationalparken Skjoludungernes Land, som har fået yderligere to natureventyr, der kan opveleves via appen med samme navn. Den ene foregår på Roskilde Havn med start ved Vikingeskibshallen. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Daniel Rosenaa

Roskilde - 17. august 2020 kl. 13:48 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Mimer og Roars Kilde«. Det er titlen på det eventyr for familier med børn i alderen 3-9 år, som Nationalpark Skjoldungernes Land havde premiere på, mens solen hamrede ned over de eventyrlystne familier, da de kom i mål ved sejlklubben, efter at de en lille times tid tidligere var blevet sendt afsted fra arealet mellem Vikingeskibshallen og Museumsøen.

Først tilbage fra eventyret var syv-årige Mika og hendes far, Peter. De så begge ud til at have haft en varm tur, mens de fik diplom og en velvoksen godtepose, som nok skulle få energiniveauet op igen.

- Det var et spændende eventyr, lød det fra Mikas Gam Stentoft, som tog turen med en brækket arm.

Far Peter Stentoft var begejstret for eventyrene.

- Det var godt i stedet for bare at gå en tur. Eventyret var faktisk skruet godt sammen, og jeg tror, vi kommer afsted igen til nogle af de andre, kunne han fortælle.

Magiske evner

Eventyret om Mimer skal give børnene indsigt i, hvem skjoldungerne var, og samtidig skal eventyret trække referencer til ting, der findes i dag på fx Roskilde Havn.

- Det kan være, at en af posterne ligger ved »et stort skib«, siger naturvejleder Sofie Clausson-Kaas fra Nationalpark Skjoldungernes Land og fortsætter:

- For at få børnene inddraget i historierne kan det også være, at de skal finde en pind undervejs, fordi de ved næste kapitel skal hjælpe Roar med at kæmpe mod en fjende, eller de undervejs skal finde en sten og røre ved den tre gange for, at de får magiske evner, forklarer hun.

For at få fortalt eventyrene skal man downloade appen »Natureventyr«. Og når man åbner et eventyr, popper der et kort op, hvor man kan se sig selv som en blå prik, der bevæger sig rundt på et kort. Når man er inden for 5-10 meter af den næste post, popper næste kapitel i eventyret op på telefonen, og man kan læse højt for ungerne.

- Det er vores lille bidrag til at skabe nogle oplevelser for børnefamilierne i en coronatid, siger Sofie Clausson-Kass.

Bonusinfo

Eventyrene er i første omgang frit tilgængelig for brugerne i to år. Man behøver ikke at tage eventyrene i rækkefølge, og tjekker man appen ud hjemmefra, er der gode fif til turen, fx at et eventyr slutter ved en bålplads i en skov, så man kan tage med til at grille.

Ved et andet eventyr er bonusinfoen, at der er offentlige toiletter og ishus tæt på.

Langt de fleste familier kom glade i mål. Kun en enkelt gik skuffede fra dagen, da de slet ikke kunne få appen til at samarbejde.