Nye erhvervsklasser giver elever i 8. og 9. klasse mulighed for en skolegang med vægt på det praktiske, hvor man også kommer til at snuse til, hvilke erhverv og uddannelser de vil stile imod. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Nye erhvervsklasser skal dække to skoleår

Roskilde - 12. marts 2021 kl. 14:57 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Der er allerede særlige idrætsklasser og musikklasser for skoleelever i Roskilde med særlige talenter i de retninger. Fra 2022 vil der også være erhvervsklasser for dem, der kunne tænke sig en mere praktisk orienteret skolegang.

Læs også: Musikklasse giver sammenhold

Det blev allerede aftalt ved det seneste budgetforlig, men modellen for klasserne var ikke bestemt.

Nu har skole- og børneudvalget besluttet, at der skal være tale om en egentlig klasse med 24 elever frem for alternativet, som var 12 ugers erhvervsklasseforløb.

- Det giver god mening, at man får et fællesskab i en klasse omkring det her. Det tror jeg kan styrke de her elever, som har brug for mere praksisorienterede folkeskoletilbud. Jeg synes, det giver bedre mening, end at man laver det som et forløb, hvor man skal ud af sin klasse, siger skole- og børneudvalgsformand Jette Henning (S).

Det er endnu ikke afklaret, hvor erhvervsklasserne kan ligge, og hvordan søgningen til dem kommer til at foregå.

Vej til en uddannelse Målgruppen er elever, der er skoletrætte eller har behov for en kortere skoledag og samtidig kan tænkes at ville gå på en erhvervsuddannelse.

Målet er, at de består dansk og matematik, så de kan søge ind på uddannelse, og at de sideløbende har praktik, brobygning og virksomhedsbesøg for at blive afklarede med, hvad vej de vil gå.

Det vil ske i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole, Roskilde Handelsskole og ZBC Roskilde, mens Roskilde Ungdomsskole er med til at oprette erhvervsklasserne på grund af deres erfaring med særlige undervisningstilbud og unge med særlige behov.

Jette Henning ser erhvervsklasserne som en god mulighed for unge, der i stedet for at køre træt i skolen kan blive interesserede i et håndværk og i at søge ind på en erhvervsskole.

- Det kan være, man har et talent for det praksisnære og måske er kørt sur i det boglige. Så kan det være en god idé, at vi har noget mere praksisnært, som er koblet sammen med erhvervsuddannelserne, siger hun.

