Nye bykort skal vise turister rundt i Roskilde

- Formatet på det nye bykort har muliggjort, at vi kan distribuere det langt bedre end det tidligere turistmagasin. I år bliver der bl.a. gjort et særligt fremstød over udvalgte sommerhusområder i vores nære geografi, ligesom Roskildes tilstedeværelse i København har fået et væsentligt løft. F.eks. kan du nu møde det nye kort, når du træder ud af Metroen ved Kongens Nytorv og Nørreport Station - to væsentlige knudepunkter for de københavnske turister, siger Mette Holmgren.