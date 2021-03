Nye boliger: Så lidt skal de billigste koste om måneden

Der er et nyt kvarter på vej nord for Møllevej i Jyllinge, og det skal blandt andet indeholde boliger til maksimalt 5000 kroner.

Roskilde - 19. marts 2021 kl. 14:20 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Lokalplanforslaget for et nye boligområde nord for Møllevej mellem Tømmergården og genbrugspladsen i Jyllinge er nu kommet i høring frem til den 12. maj.

Lokalplanforslaget med nummer 689 giver lov til at bygge rækkehuse i to etager. Det er en privat bygherre, som ønsker at bygge samme med et boligselskab.

Lokalplanen giver mulighed for at bygge 9400 kvadratmenter på grunden, hvilket giver en byggeprocent på 27. Minimum 25 procent af boligerne skal være almene, og politikerne har lagt sig fast på, at der skal opføres minimum seks små billig boliger i bebyggelsen. Disse skal være almene og være cirka 45 kvadratmeter med en husleje på ikke over 4690 kroner eksklusiv forbrug. De resterende boliger forventes at blive 90 til 120 kvadratmeter

I lokalplanen er der et krav om, at området får et fælleshus.

For at undgå støjgener forventes det, at lokalplanen indeholder et krav om, at der bliver lavet støjvold både mod nord, mod øst ud mod genbrugspladsen og mod syd ud mod Møllevej.

Byggeri på arealet kan løse et andet trafikalt problem på Møllevej, nemlig udkørslen fra Tømmergrunden, hvor der for ikke så mange år siden blev bygget boliger.

Lokalplanforslaget rummer nemlig den løsning, at udkørslen fra Tømmergrunden nedlægges, og at der fra disse boliger laves adgangsvej ind i den nye bebyggelse, hvorfra der vil være udkørsel til Møllevej længere mod øst end Tømmergrundens udkørsel i dag.

Iøvrigt skal der være halvanden p-pladser per bolig i bebyggelsen.

Der vil blive holdt digitalt borgermøde om lokalplanen den 21. april.

