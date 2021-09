Nye Borgerlige klar til lokal debut

I byrådet i Roskilde er repræsentationen nul - af den simple årsag, at den dengang helt nyetablerede lokalforening ikke nåede at blive klar med kandidater til valget i 2017. Men det er den nu - og den er opsat på, at succesen fra landspolitik skal overføres til lokalpolitik og bringe partiet ind i byrådets varme.

Det gælder også i lokalpolitikken, hvor Nye Borgerlige finder, at de etablerede partier har en berøringsangst over for visse emner, der har medført, at der ikke handles på en række problemer i kommunen. Det gælder fx borgernes trygheden, hvor Nye Borgerlige vil fokusere på at stoppe kriminalitet, bander og radikalisering. Et valgmotto er »Stop frås,« hvor Nye Borgerlige vil arbejde for bedre gennemsigtighed af den samlede økonomi i kommunen, og de sparede penge fra frås, der forhindres, vil partiet fordele ligeligt mellem skattelettelser og forbedret kernevelfærd.