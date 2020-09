Lars Kruse er Nye Borgerliges spidskandidat til næste års kommunalvalg. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Nye Borgerlige har fundet spidskandidat til deres første valg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye Borgerlige har fundet spidskandidat til deres første valg

Roskilde - 25. september 2020 kl. 13:01 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Nye Borgerlige stiller for første gang op til byrådet i Roskilde ved næste års kommunalvalg. Torsdag valgte partiforeningen de første kandidater, og her blev køreskoleejer Lars Kruse fra Jyllinge udpeget som spidskanditat.

Han blev medlem af partiet kort efter stiftelsen i 2015 uden at have været aktiv i et politisk parti før. Han blev skuffet over, at partiet ikke stillede op til valget i 2017, så derfor har han nu selv meldt sit kandidatur.

Ting rykker sig Selvom Nye Borgerlige er et helt nyt parti i lokal sammenhæng, tror spidskandidaten fuldt og fast på, at de bliver valgt ind. Spørgsmålet er bare med hvor mange mandater.

- Hvis vi kigger på landsplan, er Nye Borgerlige et parti i god udvikling og med hastigt stigende medlemstal og tilslutning. Vi står for noget, rigtig mange godt kan lide. Så er der mange, der forsøger at udskamme og kalde os nazister, men det er ikke sandt, og flere og flere får øjnene op for, at det ikke passer. Det er ligesom dengang, nogen sagde, at Dansk Folkeparti aldrig blev stuerene. Tingenes tilstand ændrer sig, og folk flytter sig også, siger Lars Kruse og peger på flygtningevandringen på motorvejene som en skelsættende begivenhed, der fik manges øjne op for alvoren og var stærkt medvirkende til Nye Borgerliges dannelse.

Skal klædes på Han nævner selv økonomi, tryghed og uddannelse som nogle af de områder, partiet vil satse på.

Det borgerlige parti vil rette op på kommunens skrantende økonomi, men den nye spidskandidat har endnu ikke færdigpakkede budskaber, før de er blevet vendt med nogle af dem i partiet med mere dybdegående viden på området.

- Vi går ikke efter områder som uddannelse og ældre, men der er nogle projekter, der koster mange penge og ikke kommer nogen vegne, og det er måske sådan nogle steder, man skal ind at kigge, siger Lars Kruse.

Imod ydmygelsesvold Med hensyn til tryghed som mærkesag har Nye Borgerlige lørdag en aktion på Roskilde Station mod såkaldt ydmygelsesvold, hvor en gruppe rotter sig sammen mod et offer og filmer deres overfald. Aktionen er bundet op på en episode i januar, men Lars Kruse mener dog ikke, at Roskilde er særlig hårdt ramt med hensyn til vold i nattelivet.

- Nej, ikke specifikt i Roskilde, men man kan godt tage fat det sted, man befinder sig. Det er et fænomen, man kan genkende fra det svenske, og det skulle vi gerne have stoppet, siger han.

Voldelige overfald er sjældent et anliggende for byrådet, men Lars Kruse håber alligevel, at partiet kan være med til at gøre noget fra kommunal side.

- Nye Borgerlige er et nyt parti, og mange af os er nye i politik, så på mange måder kommer vi med et nyt tankesæt om, hvad man kan og ikke kan. Jeg håber, vi kan gå i dialog med politiet om mere synlighed i nattelivet, siger han.

Drop integration Utrygheden og volden forbinder Nye Borgerlige især med indvandrere. Udlændingepolitik er den dominerende mærkesag for partiet på landsplan, og på lokalt plan mener Lars Kruse, at der skal sættes en stopper for dyre integrationsprojekter, der ikke nytter noget.

- Integration skal være en privat sag. Hvis man tager hen et sted, har man en forpligtelse til at finde ud af, hvor man er og forsøge at finde ind i den gruppe. Hvis man har en modvilje, kan vi blive ved med at øse millioner i det, uden det gavner, siger han.