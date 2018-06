Se billedserie Aske Erbs, Marie Ørbæk Christensen og lille Ellen er flyttet ind i en af Roskilde Festival Højskoles tre lærerboliger. Boligerne ligner kun containere udadtil for at passe ind i Musicons udtryk, men egentlig er det træmoduler, som har fået en bølget metalbeklædning. Foto: Kristian Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: »Nybyggere« nyder Musicons landsbyliv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

»Nybyggere« nyder Musicons landsbyliv

Roskilde - 02. juni 2018 kl. 14:33 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

roskilde: De bor midt mellem flere byggepladser og har ikke nogen naboer endnu, men alligevel elsker Marie, Aske og lille Ellen at være de første beboere på Roskilde Festival Højskole, hvor de er flyttet ind i en toetagers lærerbolig.

Højskolen åbner først til januar, så der er et stykke tid til, at de får naboer i de godt 100 elevboliger og to andre lærerboliger. Men kommunikationsansvarlig og kommende lærer på højskolen Aske Erbs og hans kæreste var ikke i tvivl, da de fik mulighed for at rykke fra deres københavnerlejlighed til byggepladsen på Musicon.

De er ganske vist de første til at bosætte sig i den sydlige ende af Musicon, men det føles som en landsby, hvor de er på fornavn med bryggeren, kunsteren, wokejeren og de andre karakterer i bybilledet.

Som nybyggere har familien også første parket til den rivende udvikling med en masse nye boliger på vej, et rigt kulturliv og et forretning- og restaurationsliv, der er ved at skyde op.

- Vi er ved at vænne os til en landsby, som bliver til en bydel. Det bliver selvfølgelig også spændende, når der så rykker 100 højskolelever ind, siger Marie Ørbæk Christensen, der selv arbejder for filmfestivalen CPH:DOX, men nu er på barsel med fire måneder gamle Ellen.

Det hører også med til familiens nye tilværelse, at de ikke kan putte sig i deres egen lille osteklokke.

Som den første højskolefamilie har de en pionerrolle i at vise de kommende højskolefolk, hvad de har i vente.

- Det mest spændende er at møde alle de unge, der kommer herud og vil høre, hvad højskolen er. Det er meget forpligtende og ikke bare en lækker adresse med fordelagtig husleje, for vi er til stede og er et billede på, hvordan højskoleeleverne kommer til at bo, siger Aske Erbs.