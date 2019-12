Se billedserie Roskilde Museum holder fra nytår også åbent om mandagen. Foto: Steen Østbjerg

Nybrud på museum: Nu også mandagsåbent

Roskilde - 31. december 2019 kl. 09:43 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fremover kommer gæster ikke til at gå forgæves til Roskilde Museum eller museumscaféen Freunde om mandagen. De har besluttet at droppe den ugentlige lukkedag fra mandag den 6. januar.

Læs også: Publikum væltede ind på de lokale museer i 2019

- Roskilde er en levende by med et kulturstrøg, der er åbent alle dage. Det er vigtigt for os at være en del af det. Når der er liv i byen og mennesker på gaden, skal de selvfølgelig også have mulighed for at gå på museum. Vi vil gerne give så meget museum, som det er muligt, siger Romus kommercielle chef, Anette Gade Kristensen.

Et kig bag facaden Mandagsåbent er ikke kotyme på museerne, men dem der dukker op, kan også få en lidt anden oplevelse end ugens øvrige dage.

- Det er en gammel tradition, at museerne holder lukket om mandagen, så fagfolkene kan komme til montrerne og vedligeholde udstillingerne. Det behov har vi sådan set stadig, men så vil der være mulighed for at kigge museumsfolkene over skuldrene og få et blik bag facaden. Det tror vi bare vil være spændende for gæsterne, siger museumsdirektør Morten Thomsen Højsgaard.

Han mener også, at en fuld åbningsuge kan give gevinst ud over at få nogle gæster ind om mandagen.

Romu når rekorden I omegnen af 180.000 gæster er kommet gennem dørene på Romus 10 museer, når året er omme. Det er en hele del over sidste års 161.540 besøgende. Selvom det endelige tal ikke er på plads endnu, er kursen sat mod det højeste antal gæster nogensinde for museumskoncernen, der har gået under navnet Romu siden 2015. Ragnarock holder også åbent mellem jul og nytår. Rockmuseet er også et af de steder, der har trukket besøgsfremgangen, men det er også gået rigtig godt for Romus afdelinger i Lejre, hvor Lejre Museum får et rekordår. I omegnen af 180.000 gæster er kommet gennem dørene på Romus 10 museer, når året er omme. Det er en hele del over sidste års 161.540 besøgende. Selvom det endelige tal ikke er på plads endnu, er kursen sat mod det højeste antal gæster nogensinde for museumskoncernen, der har gået under navnet Romu siden 2015. Ragnarock holder også åbent mellem jul og nytår. Rockmuseet er også et af de steder, der har trukket besøgsfremgangen, men det er også gået rigtig godt for Romus afdelinger i Lejre, hvor Lejre Museum får et rekordår. - Vi har lavet nogle tests med det i efteråret, hvor det har vist sig, at folk gerne vil på museum om mandagen, og de vil også gerne på café. Derudover er der en tydelig sammenhæng mellem, hvor meget man holder åbent, og hvor mange gæster der kommer. De steder, hvor der er meget lukket, kommer der heller ikke mange mennesker, når der så er åbent, siger Morten Thomsen Højsgaard.

Tættere symbiose Mandagsåbning på Roskilde Museum betyder også, at Museums Caféen Freunde holder åbent alle ugens dage.

Men samarbejdet mellem museet og caféen bliver nu udvidet. Cafégæster kan få rabat, hvis de bliver inspireret til at på museumsindgangen, ligesom museumsgæster får rabat i caféen, hvis de vil forlænge besøget.

Fra museets side hører en kop kaffe og en snak på caféen med til helheden i en kulturoplevelse. Caféen vil også få gavn af en tættere symbiose, mener Randi Tang Nielsen, der har forpagtet museumscaféen det seneste år.

- Det er jo en hel anden oplevelse, når man får aktiveret alle sanser ved sådan et besøg. Jeg tror på, at man kan mærke, at vi vil hinanden - man kan ikke forpagte en café på et museum, hvis man ikke er optaget af museets arbejde. Derfor tror jeg, at vores besøgende kommer til at føle sig som gæster i hele huset, siger hun.

Museums Caféen Freunde får fremover også mandagsåbent - og indgår i en rabatordning med Roskilde Museum. Foto: Kenn Thomsen



Rabatordningen giver museumsgæster 10 procent rabat i caféen og cafégæster 25 procent på entréen til museet.

Som gæst i Museums Caféen Freunde får man 25 procent på entréen til Roskilde Museum og 10 procent rabat ved køb i museumsbutikken samme sted.

