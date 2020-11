Nyborg Madsen med unge venner

Folk Roskilde har fået Alex Nyborg Madsen og en kreds af hans musikalske venner til at spille i Tanken på Gimle på søndag 15. november klokken 16.

Alex Nyborg Madsen har til lejligheden samlet et band af yngre musikere, der holder af at spille musik, som falder ind under kategorierne country og folk, og det er de akustiske strengeinstrumenter, der dikterer lyden.