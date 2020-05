Sagen mod den 27-årig mand blev afviklet som en tilståelsessag i Retten i Roskilde. Foto: Katrine Wied

Nybagt far var pengeæsel for narkobaroner

Roskilde - 15. maj 2020 kl. 13:33 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 27-årig mand fra Roskilde-området havde lige købt hus og var også blevet far til en lille pige, så da muligheden bød sig, sagde han ja til at tjene lidt ekstra penge.

Sådan lød hans egen forklaring i Retten i Roskilde, hvor han var sigtet for bedrageri af særlig grov beskaffenhed - for der var nemlig ikke tale om en helt legitim biindtægt.

I over et år havde han fungeret som pengeæsel for den kriminelle underverden, hvor han blev shanghajet til at bringe kontanter fra a til b. Som oftest var det beløb i omegnen af 50.000 kroner, som han hentede ét sted, og som han skulle aflevere et andet sted den næste dag, andre gange var det større beløb, og en enkelt gang var det en lille halv million kroner, at fik overdraget og skulle aflevere. Og det gjorde han samvittighedsfuldt hver gang og fik selv mindst 15.000 kroner for sin ulejlighed.

Hvem han arbejdede for, kunne - eller ville - han ikke løfte sløret for i retten. Han fik sine instruktioner via Wickr, som er en beskedtjeneste, der prioriterer privatlivet højt, og som derfor er populær blandt kriminelle. Han kendte kun profilnavnet på den, der gav ham instruktionerne, men havde ingen anelse om, hvem der gemte sig bag aliasset.

I retten erkendte han blankt, at han godt vidste, at det måtte være sorte penge, han transporterede. De måtte stamme fra kriminalitet, og han havde selv en formodning om, at det nok kunne dreje sig om salg af narkotika. Dén opfattelse havde politiet også, og da de var kommet på sporet af den 27-årige, som tidligere var bilsælger, blev der sat en stopper for den lukrative nebengesjæft. Han blev anholdt og varetægtsfængslet, og ved en ransagning af hans hjem blev der fundet 51.500 kroner i kontanter, som han netop havde hentet og endnu ikke fået afleveret, samt andre 13.800 kroner, som var betaling for hans arbejde.

Retten betragtede det som skærpende omstændigheder, at der var tale om et større antal transporter i forbindelse med organiseret kriminalitet, og at der samlet set også var tale om et stort beløb. På den baggrund blev den 27-årige idømt halvandet års ubetinget fængsel.

