Der var fuldt hus, da Fitness OK åbnede på Københavnsvej den 1. marts, men allerede efter 10 dage var man nødt til at lukke sammen landets øvrige fitnesscentre. Foto: Erik Filthuth

Nyåbnet fitnesscenter lukkede efter 10 dage

Der blev uddelt sunde smagsprøver og prøvet træningsmaskiner, da Roskildes nyeste fitnesscenter holdt åbningsreception den 1. marts. 500 interesserede mødte op, og opbakningen var i det hele taget overvældende for de tre ejere Barbara Jensen, Kenneth Robert Jensen og Oliver Filthuth. Spændingen og glæden varede dog kort, da regeringen beordrede landets fitnesscentre til at lukke fra den 12. marts på grund af corona.

