Ny vinterbadeklub ser dagens lys

Foreningen blev stiftet i december med følgende formål: »Foreningens formål er at tilbyde medlemmerne mulighed for at dyrke vinterbadning i fællesskab med andre samt arbejde på de mest optimale for rammer for denne aktivitet i Lynghøjsøerne. Delformål er, i samarbejde med interesseret svømmeklub, at tilbyde open water svømning i sommerhalvåret. Foreningen vil arbejde for at flest mulige tilbydes at kunne dyrke disse aktiviteter og vil således have en åben tilgang til at optage så mange medlemmer som muligt, til den lavest mulige kontingentsats.«