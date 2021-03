Værebro Å og dal er et vådområde med en spændende natur. Nu har Egedal og Roskilde kommuner i fællesskabt et stinet på cirka 20 kilometer i området.

Ny vandrersti i Værebro Ådal åbner for: Grænseoverskridende ture i vådt område

For de to kommuner samarbejder fint over grænsen. Begge kommuner har lavet stier på hver deres side af kommunegrænsen men lavet fælles oversigtskort.